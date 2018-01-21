“المصري” يهدد بالانسحاب من الدوري خلال مباراة “نادي الزمالك”

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تابع موقع مصر 365 أعلن مصادر مطلعة بإن إدارة نادي المصري البورسعيدي الذي يترأسه “سمير حلبية” قد قام بإرسال فاكس بشكل رسمي موجه إلى اتحاد كرة القدم خاص بأعداد الجماهير التي قد تحضر إلى مدرجات مباراة نادي المصري البورسعيدي ونادي الزمالك، وشددت إدارة النادي المصري البورسعيدي على ضرورة التزام الطرف الأخر في نادي الزمالك بالأعداد المسموح بها تبعاُ للوائح التي تم وضعها من اتحاد كرة القدم والتي تعد لوائح تنظيمية للقاءات الرياضية.

وأشارت إدارة نادي المصري البورسعيدي أن النادي سوف يعلن انسحابه من ملعب المباراة في حالة حدوث هذا الأمر، بعدما صرح رئيس نادي الزمالك المستشار “مرتضى منصور” مساء أمس بإن نادي الزمالك المصري سوف يذهب إلى ملعب القاهرة من أجل أن يلعب مباراة وليس إلى استاد ملعب “برج العرب”.

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أما بشأن تهديدات المستشار مرتضى منصور بعدم السفر إلى محافظة الإسكندرية وعدم اللعب على ملعب برج العرب إلا أن نادي الزمالك قد قام بحجز فندق للنادي في مدينة برج العرب بحسب ما تم الإعلان عنه من مصادر مطلعة في جميع وسائل الإعلام منذ وقت قليل قبل مواجهة نادي المصري البورسعيدي مساء يوم الأربعاء القادم.

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