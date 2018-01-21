نجم جديد من الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي

Advertisements

كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد طلب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن النجم الواعد أحمد حمدي لاعب وسط فريق الأهلي قد طلب من لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب السماح له بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي ولو حتى على سبيل الإعارة فقط من أجل الحصول على فرصة من أجل المشاركة في المباريات.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم أحمد حمدي كان قد تلقى عرضاً من نادي أودينيزي الإيطالي في الصيف الماضي، إلا أن الكابتن حسام البدري رفض تماماً ذلك العرض حينها وشدد على ضرورة بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، علماً بأن العديد من العروض قد وصلت إلي اللاعب في الآونة الأخيرة ومن أبرزها من بعض أندية الدوري السعودي.