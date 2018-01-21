البدري يضع شرطاً أساسياً من أجل رحيل أحمد عادل عبد المنعم

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل رحيل النجم أحمد عادل عبد المنعم عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الكابتن حسام البدري رفض تماماً رحيل النجم أحمد عادل عبد المنعم عن صفوف النادي الأهلي باتجاه نادي مصر المقاصة إلا في حالة واحدة فقط، وهي نجاح النادي الأهلي في التعاقد بشكل رسمي مع النجم علي لطفي حارس مرمى فريق إنبي.

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ولا تزال عملية المفاوضات بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب مستمرة، علماً بأن العائق الوحيد الآن أمام إتمام الصفقة بنجاح هو المقابل المادي الذي يطلبه مجلس إدارة نادي إنبي مقابل التخلي عن نجمه.

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