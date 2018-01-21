تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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