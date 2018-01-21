مدرب الزمالك السابق: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر

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تحدث الكابتن محمد صلاح المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي عن النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وعن تجديد عقده مع المارد الأحمر.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أكد الكابتن محمد صلاح أن النجم عبد الله السعيد يُعتبر أفضل لاعب في كرة القدم المصرية في الوقت الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يستحق أن يكون أغلى لاعب في الدوري المصري الممتاز بشكل عام نظراً لما قدمه من عطاء غزير سواء مع النادي الأهلي أو حتى مع المنتخب الوطني المصري.

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وفي ختام تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد صلاح على أن المرتبات التي أصبح يطلبها أي لاعب في الوقت الحالي باتت عادية للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل أندية الدوري المصري الممتاز بات لديها إمكانيات مادية كبيرة من أجل دفع رواتب كبيرة إلي لاعبيها.

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