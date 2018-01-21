نجم ريال مدريد يفتح الباب أمام يورغن كلوب من أجل التخلي عن محمد صلاح

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني قد فتح الباب أمام الألماني يورغن كلوب، وذلك من أجل السماح للفرعون المصري والنجم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف فريق ليفربول في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وهو الأمر الذي من الممكن أن يقوم باستغلاله المدرب يورغن كلوب في حالة أصرت إدارة نادي ريال مدريد على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلي أن إدارة نادي ريال مدريد مستعدة لدفع مبلغ 80 مليون يورو، وذلك من أجل التعاقد مع النجم محمد صلاح في الصيف المقبل، إلا أن العائق الأكبر في هذه الصفقة سوف يكون هو المدرب يورغن كلوب والذي لن يتحمل بدوره التخلي عن نجم جديد من صفوف فريق الريدز.

ويأتي ذلك خاصة بعدما رحل عن صفوف نادي ليفربول في الميركاتو الشتوي الحالي النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، والذي انتقل بدوره إلي صفوف نادي برشلونة الإسباني في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 150 مليون يورو.

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