محمد صلاح: الزمالك بيتي ومستعد للعمل في أي منصب من أجله

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تحدث الكابتن محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق الزمالك والمدير الفني الحالي لفريق نجوم المستقبل اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي عن إمكانية عودته من جديد إلى نادي الزمالك، إضافة إلي بعض الأمور الأخرى الخاصة بنادي الزمالك وعلى رأسها تولي الكابتن إيهاب جلال منصب المدير الفني للفريق.

فمن خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد أكد الكابتن محمد صلاح أن نادي الزمالك يُعتبر بيته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه مستعد لقبول أي منصب يتم عرضه عليه داخل نادي الزمالك، وذلك بسبب حبه الكبير للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً وأيضاً بسبب حبه الكبير لنادي الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن محمد صلاح أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك مدرب كبير، مشدداً في الوقت ذاته على عدم أهمية موضوع ابن النادي في الوقت الحالي، حيث يبقى أهم شئ هو أن ينجح المدير الفني في تحقيق النجاحات رفقة الفريق الذي يتولى تدريبه.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن النجم علي جبر مدافع كبير ومميز وقدم الكثير لنادي الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن السماح له بخوض تجربة الاحتراف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة نادي وست بروميتش ألبيون سوف يكون بمثابة أفضل هدية يُقدمها نادي الزمالك له.

أما عن النجم محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت والذي يرغب نادي الزمالك في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي، فقد شدد الكابتن محمد صلاح على ضرورة عدم التسرع في إتمام الصفقة وخاصة وأن النجم الواعد محمد عنتر لا يزال صغيراً في السن، وهو الأمر الذي قد لا يؤهله لكي يلعب سواء مع نادي الزمالك أو حتى مع النادي الأهلي.

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