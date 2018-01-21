إدارة المصري البورسعيدي تُهاجم مرتضى منصور مرة أخرى قبل المواجهة المرتقبة بينهما

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قام مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية بمهاجمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً مرة أخرى، وذلك رداً على تدخلاته الأخيرة في أزمة الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مع فريق بتروجيت بسبب الحركة التي قام بها العميد بعد نهاية المباراة بين الطرفين.

فمن خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي، أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في أزمة الكابتن حسام حسن الأخيرة أمر مرفوض تماماً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً قال طارق هاشم: “الأزمة الحالية بين النادي المصري البورسعيدي وبين نادي بتروجيت، فما دخل رئيس نادي الزمالك بهذا الأمر”، كما أضاف أيضاً في ختام تصريحاته أن نادي المصري البورسعيدي مستعد لخوض مباراته المقبلة أمام فريق الزمالك على أرضية ملعب القاهرة الدولي مشدداً على عدم وجود أي مانع لدى إدارة نادي المصري البورسعيدي بخصوص ذلك الأمر.

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