تعرف على شرط إنبي من أجل بيع صلاح محسن إلي الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، قد وضع شرطاً أساسياً وذلك من أجل التخلي عن النجم الواعد صلاح محسن وبيعه إلي النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب قد اشترط تقديم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عرضاً رسمياً من أجل الظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ويأتي ذلك نظراً لأن كل المفاوضات النادي الأهلي في الفترة الماضية كانت مجرد مفاوضات شفهية لا أكثر من ذلك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب بات يُفكر جدياً في قرار التخلي عن النجم صلاح محسن، وخاصة بعدما وصل إلى اللاعب عرضاً رسمياً ومغرياً في الأيام القليلة الماضية من طرف نادي أوستريا فيينا النمساوي.

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