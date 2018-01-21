هادي خشبة: الأسيوطي نادي استثماري وهدفنا تحقيق أكبر عائد مادي من وراء بيع عنتر

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تحدث الكابتن هادي خشبة مدير الكرة بنادي الأسيوطي سبورت اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي عن النجم الواعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت، وعن إمكانية رحيله إلي صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أكد الكابتن هادي خشبة أن نادي الأسيوطي سبورت عبارة عن نادي استثماري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهدف الرئيسي لمجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت من وراء عملية بيع النجم محمد عنتر هو تحقيق أكبر عائد مادي للنادي من الصفقة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن هادي خشبة على أن النجم الواعد محمد عنتر يُعتبر من أفضل اللاعبين في مصر في مركز صانع الألعاب، مضيفاً في الوقت ذاته أن اللاعب يتمتع بمهارات خاصة للغاية وأيضاً سرعة وذكاء كبير داخل أرض الملعب.

وعن عرض نادي الزمالك أكد الكابتن هادي خشبة أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور هو الوحيد الذي قدم 3 عروض رسمية من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، مشدداً في الوقت ذاته على أن مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت لن يتنازل عن طلبه وهو الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مصري من أجل التخلي عن اللاعب.

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