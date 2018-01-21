مايكل أوين يُحذر سانشيز من مورينيو بسبب ما فعله مع محمد صلاح

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تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب نادي ليفربول ونادي مانشستر يونايتد سابقاً اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي عن صفقة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، والذي بات على مشارف الانتقال بشكل رسمي من نادي أرسنال إلي صفوف نادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أكد النجم السابق مايكل أوين أنه قد تعجب بشكل كبير من قرار النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من خلال تفضيله نادي مانشستر يونايتد على الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر سيتي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم مايكل أوين إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك الاختيار هو الراتب الأسبوعي الذي سوف يحصل عليه النجم التشيلي سانشيز مع نادي مانشستر يونايتد، مضيفاً في الوقت ذاته إلى أنه من غير المعقول اختيار اللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عوضاً عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي ختام تصريحاته قام النجم مايكل أوين بتحذير النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من المدرب جوزيه مورينيو، وخاصة وأنه عادة ما يقوم بالتضحية بالنجوم مثلما فعل ذلك في السنوات القليلة الماضية مع الفرعون المصري محمد صلاح والذي يتألق حالياً مع نادي ليفربول، وأيضاً مثلما فعل مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين والذي يتألق حالياً مع نادي مانشستر سيتي.

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