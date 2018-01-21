موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 21/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا

سوف تكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة سوف تكون هي القناة الناقلة للمباراة بينما سوف يكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة ديبورتيفو لاكورونيا

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: غاريث بيل / كريستيانو رونالدو

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