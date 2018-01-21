موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري اليوم الأحد 21/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

سوف تُقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

سوف تكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر عدة قنوات فضائية مصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث سوف تكون المباراة منقولة على قناة دي إم سي سبورتس HD وقناة أون سبورت HD إضافة إلى قناة النيل للرياضة.

قائمة الأهلي في مباراة مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / عبد الله السعيد / وليد سليمان / جونيور أجايي / أحمد حمودي / كريم نيدفيد / ميدو جابر

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن

تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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