قرار هام من هيكتور كوبر قبل معسكر الفراعنة في مارس المقبل

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اتخذ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قراراً هاماً اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المعسكر المقبل لمنتخب الفراعنة في شهر مارس المقبل أي في خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

حيث قرر المدرب هيكتور كوبر عقد مؤتمر صحفي في نهاية شهر يناير الحالي، وذلك من أجل الحديث مع وسائل الإعلام والصحف المصرية حول تحضيرات المنتخب المصري في الفترة المقبلة تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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وسوف يخوض المنتخب الوطني المصري معسكره الأول تحضيراً للمونديال في شهر مارس المقبل على أرض دولة سويسرا، وفي خلال ذلك المعسكر سوف يخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين وذلك أمام كلاً منتخب البرتغال ومن ثم أمام منتخب اليونان، بينما لم يتم تحديد حتى الآن أي مباراة ودية في المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة في شهر مايو المقبل.

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