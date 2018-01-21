أرسنال يجد بديل سانشيز ومورينيو يدخل في الصفقة

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كشف موقع ESPN الأمريكي اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن إدارة نادي أرسنال قد وجدت البديل المناسب في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك من أجل تعويض رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال الساعات القليلة القادمة.

حيث أشار الموقع إلى أن إدارة نادي أرسنال ترغب في التعاقد مع الجناح البرازيلي لوكاس مورا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن العائق الوحيد الذي سوف يكون أمام نادي أرسنال من أجل إتمام الصفقة هو البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد.

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كما أضاف الموقع أيضاً أن المدرب جوزيه مورينيو يرغب هو أيضاً في التعاقد مع النجم البرازيلي لوكاس مورا منذ الصيف الماضي، مما سوف يجعل المنافسة بين الناديين شرسة للغاية من أجل حسم الصفقة، وهو الأمر الذي سوف يكون في مصلحة نادي باريس سان جيرمان الذي يبحث بدوره عن بيع نجمه البرازيلي بأعلى سعر.

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