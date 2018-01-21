خطة مُحكمة من مجلس الخطيب من أجل التعاقد مع حسين الشحات.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وضع خطة مثالية، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد حسين الشحات لاعب نادي مصر المقاصة والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلى نادي العين الإماراتي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يقوم بتقديم عرضاً رسمياً قياسياً إلى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام في الفترة المقبلة، وذلك من أجل ضمان الظفر بخدمات النجم الواعد حسين الشحات فور انتهاء فترة إعارته مع نادي العين الإماراتي في نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النادي الأهلي سوف يجد منافسة في غاية الشراسة، وذلك من طرف غريمه التقليدي نادي الزمالك والذي يسعى هو أيضاً إلى التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل، علماً بأن ذلك يأتي بناءً على رغبة كبيرة من طرف الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك.

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