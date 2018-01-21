لجنة المسابقات تفرض عقوبة صارمة على حسام حسن

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي عقوبة صارمة على الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، وذلك بناءً على ما صدر منه من سلوك غير رياضي عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره بتروجيت.

حيث قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الكابتن حسام حسن لمدة أربع مباريات، وإضافة لذلك أيضاً تم توقيع عليه غرامة مالية وصل قدرها إلي مبلغ 20 ألف جنيه مصري من أجل ضمان عدم تكرار ذلك السلوك المهين في أي مباراة أخرى له كمدرب طوال مسيرته الرياضية.

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وبناءً على هذه العقوبة سوف يغيب الكابتن حسام حسن عن المباراة المرتقبة المقبلة، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين مضيفه فريق الزمالك في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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