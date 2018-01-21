موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني اليوم الاحد 21/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريال بيتيس في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب فيامارين بإقليم الأندلس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

سوف تُقام مباراة برشلونة وريال بيتيس في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

سوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة سوف تكون هي القناة الناقلة للمباراة، بينما سوف يكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة ريال بيتيس

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريه غوميش / باولينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

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