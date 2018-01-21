جماهير الأهلي تتلقى أخباراً سارة قبل مواجهة الليلة أمام مصر المقاصة

Advertisements

تلقت جماهير النادي الأهلي أخباراً سعيدة للغاية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة الليلة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم بأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، وذلك من أجل التعاقد بشكل رسمي مع النجم علي لطفي حارس مرمى فريق إنبي في الميركاتو الشتوي الحالي.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن النادي الأهلي سوف يُعلن رسمياً عن الصفقة عقب نهاية مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة، علماً بأن النجم علي لطفي صاحب ال28 عاماً قد وقع على عقداً مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلى مبلغ 4 مليون جنيه مصري.

وبذلك يكون النادي الأهلي قد نجح في إتمام ثاني صفقاته بنجاح خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما كان قد تعاقد مع النجم الواعد محمد فخري صانع الألعاب قادماً من صفوف نادي غزل المحلة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني اليوم الاحد 21/1/2018 والقنوات الناقلة للمباراة