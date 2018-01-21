العروض المغرية تنهال على هيكتور كوبر والأخير يرد بشكل حاسم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن العروض المغرية تنهال بغزارة على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة التي تسبق انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن العديد من العروض سواء من داخل قارة أفريقيا أو حتى من قارة أمريكا الجنوبية قد وصلت إلى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولعل أبرز هذه العروض كانت من جانب كلاً من منتخبات كولومبيا والباراغواي والجزائر وغانا.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد اتخذ قراراً حاسماً بشأن هذه العروض، فعلى الرغم من أنها عروض مغرية للغاية إلا أن المدرب هيكتور كوبر رفض تماماً فكرة الرحيل عن صفوف المنتخب الوطني المصري إلا عقب نهاية مشواره في مونديال روسيا المقبل.

هذا وتأتي هذه العروض المغرية إلى المدرب هيكتور كوبر نظراً لكونه قد نجح في قيادة المنتخب المصري إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2017، وأيضاً نجح في قيادة المنتخب المصري نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، أما على المستوى الفردي فقد فاز المدرب هيكتور كوبر بجائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا عن العام الماضي 2017.

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