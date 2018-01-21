الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل مباراته المقبلة المرتقبة والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق المصري البورسعيدي، والتي سوف تُقام في مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.
حيث أكد الجهاز الطبي لفريق الزمالك أن النجم الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق سوف يغيب عن المباراة المقبلة أمام فريق المصري البورسعيدي، وذلك بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية مما سوف يجعله غير جاهز على الإطلاق من أجل خوض المباراة.
كما أكد الجهاز الطبي لفريق الزمالك أيضاً أن النجم أحمد توفيق سوف يخضع إلي الفحوصات الطبية في اليومين القادمين وذلك من أجل تحديد مدى جاهزيته للمشاركة من جديد في المباريات، بينما بات النجم عبد الله جمعة جاهزاً للعودة من جديد إلي الملاعب بعد مشاركته بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق.
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