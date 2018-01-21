جدل في البيت الكتالوني حول صاحب الرقم 7 المرتقب

كشفت صحيفة أس الإسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن حالة من الجدل باتت متواجدة بين أنصار نادي برشلونة، وذلك بخصوص صاحب الرقم 7 المرتقب في صفوف الفريق الكتالوني والذي سوف يتعاقد معه نادي برشلونة في الفترة المقبلة.
حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو الوافد الجديد إلى قلعة الكامب سوف يرتدي الرقم 14، ويأتي ذلك خاصة في ظل اقتراب النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو من الرحيل إلى الدوري الصيني وتحديداً إلي نادي شينا فورشن الصيني.
كما أضافت الصحيفة أيضاً أن ذلك الأمر قد فتح الباب من جديد أمام احتمالية اقتراب البارسا من التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان قادماً من صفوف نادي أتلتيكو مدريد، علماً بأن نادي برشلونة قد أصدر في يوم أمس السبت بياناً رسمياً أعلن من خلاله عدم وجود أي مفاوضات رسمية بينه وبين النجم الفرنسي مثلما ذكرت بعض الصحف الإسبانية.
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