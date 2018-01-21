البدري يوافق رسمياً على رحيل نجم جديد من الأهلي إلي الدوري السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وافق بشكل رسمي على رحيل نجم جديد من القلعة الحمراء إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قد وافق على رحيل النجم الجنوب أفريقي باكا إلى أحد أندية الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لمدة 6 شهور فقط لا غير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك حتى تسنح الفرصة أمام اللاعب من أجل استعادة لياقته البدنية من أجل المشاركة في المباريات مرة أخرى.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح في الساعات القليلة القادمة، فسوف يكون النجم الجنوب أفريقي باكا هو اللاعب الرابع الذي يرحل بالطريقة ذاتها إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث رحل عن المارد الأحمر حتى الآن كلاً من الثلاثي عماد متعب وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا.

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