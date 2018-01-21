رئيس نادي مصر المقاصة يُغلق الباب نهائياً أمام الأهلي بخصوص صفقة أحمد سامي

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أغلق اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي الباب نهائياً أمام النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بخصوص تعاقد النادي الأهلي مع النجم أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أكد اللواء محمد عبد السلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لم يطلب مبلغ 40 مليون جنيه مصري مقابل التخلي عن النجم أحمد سامي مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن رحيل النجم أحمد سامي إلى صفوف النادي الأهلي أمر مرفوض تماماً من جانبنا، وخاصة وأن فريق مصر المقاصة يحتاج في الفترة المقبلة إلى كافة لاعبيه المميزين، ويأتي ذلك نظراً لأن الفريق الفيومي على مشارف المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مطلع شهر فبراير المقبل.

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