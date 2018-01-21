النجم حسين الشحات يواصل تألقه الملفت مع العين الإماراتي

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واصل النجم المصري حسين الشحات لاعب نادي مصر المقاصة والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلى نادي العين الإماراتي تألقه الملفت رفقة ناديه الجديد العين في مسابقة دوري الخليج العربي، وذلك بعدما ساهم اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي في فوز فريقه على حساب ضيفه فريق حتا.

وقد نجح النجم المصري حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول لفريقه العين ومن ثم نجح في صناعة هدفين أخرين، علماً بأن المباراة قد انتهت على وقع فوز كاسح لفريق العين على حساب ضيفه فريق حتا بستة أهداف مقابل هدفين.

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وبذلك يكون النجم المصري حسين الشحات قد رفع رصيد أهدافه الشخصية مع نادي العين إلى هدفين، علماً بأن الهدف الرئيسي للنجم حسين الشحات هو حجز مكان له في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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