تعرف على تشكيلة الأهلي الأساسية في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي تستعد لمواجهة فريق مصر المقاصة بعد قليل على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد تكونت تشكيلة المارد الأحمر على النحو التالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / سعد الدين سمير / علي معلول / حسام عاشور / عمرو السولية / ميدو جابر / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / وليد أزارو، علماً بأن فريق الأهلي لديه على مقاعد البدلاء العديد من الأوراق الهامة الأخرى مثل مروان محسن ووليد سليمان وإسلام محارب وهشام محمد وأحمد حمودي.

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