ريال مدريد يستعيد ثقة جماهيره بفوز كاسح على ديبورتيفو لاكورونيا

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نجح فريق ريال مدريد الإسباني في استعادة ثقة جماهيره من جديد، وذلك بعدما حقق فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقد سجل اللاعب أدريان لوبيز الهدف الأول لفريق ديبورتيفو لاكورونيا في المباراة، ولكن رد الفريق الملكي جاء قاسياً للغاية من خلال تسجيل سبعة أهداف كاملة والتي تناوب على تسجيلها كلاً من كريستيانو رونالدو بهدفين وغاريث بيل بهدفين وناتشو فيرنانديز بهدفين إضافة إلي هدف وحيد للكرواتي لوكا مودريتش.

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وبناءً على ذلك الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، علماً بأن الفريق الملكي لا تزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها لاحقاً خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليغانيس.

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