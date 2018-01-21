شاهد تفاصيل مشكلة مرتضى منصور مع أبو المعاطي زكي

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شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي حدثاً فريداً من نوعه على هامش مؤتمر اتحاد الكرة من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيساً للجمهورية، وكما اعتادت الجماهير المصرية دائماً فإن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً كان طرفاً في المشكلة.

حيث شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم مشادة كلامية حادة بين المستشار مرتضى منصور وبين الإعلامي أبو المعاطي زكي رئيس تحرير جريدة نجم الجماهير، وقد شهدت هذه المشادة بين الثنائي تبادل الألفاظ الخارجة وكاد الأمر يصل إلى أكثر من ذلك لولا تدخل الحاضرين في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

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ويبقى التساؤل الكبير لدى جماهير كرة القدم المصرية كيف يمكن للمستشار مرتضى منصور أن يكون رئيساً للجمهورية وهو يفتعل المشاكل مع الجميع سواء الكبير أو الصغير، علماً بأن المستشار مرتضى منصور قد أعلن منذ أيام قليلة ترشحه إلى منصب رئاسة الجمهورية وذلك أثناء مشكلته الماضية مع الكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم.

مشادة بين مرتضى منصور وأبو المعاطي زكي +18

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