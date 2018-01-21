مؤمن زكريا يتألق في أول مشاركة له مع أهلي جدة السعودي

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شهد اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي تألق النجم الدولي المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمعار في الميركاتو الشتوي الحالي إلى نادي أهلي جدة السعودي، وذلك في أول مشاركة له مع فريقه الجديد أهلي جدة السعودي.

حيث نجح النجم مؤمن زكريا في تسجيل هدفين بقميص نادي أهلي جدة السعودي في ظرف ثلاثة دقائق فقط، وذلك في المباراة التي جمعت بين فريق أهلي جدة وبين ضيفه فريق العروبة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018.

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وعلى الرغم من أن النجم مؤمن زكريا قد شارك كبديل في المباراة إلا أنه نجح في تسجيل هدفين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، علماً بأن المباراة قد انتهت على وقع فوز كاسح فريق أهلي جدة بستة أهداف مقابل لا شئ.

مؤمن زكريا يتألق ويُسجل هدفين في أول مشاركة له مع أهلي جدة

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