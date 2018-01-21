الأهلي يُعزز صدارته لترتيب الدوري المصري بعد فوزه الصعب على مصر المقاصة

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نجح فريق الأهلي في الثأر من فريق مصر المقاصة عقب فوزه عليه بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق مصر المقاصة قد نجح في التقدم في النتيجة في الشوط الأول عبر مهاجمه الغاني جون أنطوي من ركلة جزاء، إلا أن فريق الأهلي نجح في إدراك التعادل في الشوط الثاني وذلك عبر لاعبه النيجيري جونيور أجايي، قبل أن يتمكن النجم وليد سليمان من تسجيل هدف الانتصار لفريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

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وبناءً على ذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 45 نقطة محافظاً على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وإضافة لذلك أيضاً تبقى لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق أمام فريق المقاولون العرب، بينما استقر رصيد فريق مصر المقاصة عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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