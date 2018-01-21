فوز ساحق للبايرن على فيردر بريمن بأربعة أهداف لهدفين

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تابع فريق بايرن ميونخ صدارته في الدوري الألماني (البوندسليجا) بعد تغلبه علي الفريق الضيف فيردر بريمن بنتيجة (4-2) اليوم الأحد في منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الألماني .

وأحرز جيرمْ جونروفْ هدف لفيردر بريمن في الدقيقة 25 من المباراة، وسجل توماس مولر هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 41 من الشوط الأول ، وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للـ بايرنْ في الدقيقة 63 من الشوط الثاني ، وتعادل نيكلاس شول لاعب لـ فيردر بريمن عن طريق تسجيل هدف خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، ثم عاد روبرت ليفاندوفسكي لتسجيل الهدف الثالث للبايرن والثاني له في الدقيقة 75، واختتم مولر أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الرابع للـ بايرن والثاني له في الدقيقة 84 من المباراة.

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وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 16 نقطة في المركز السادس عشر من مباريات الدوري الألماني، بينما البايرن رفع رصيده إلى 47 نقطة ويحتل صدارة الترتيب .

ويعد هذا الفوز هو الفوز الخامس عشر لبايرن ميونخ مقابل خسارته في مباراتين والتعادل في اثنين اخرين، وتعد الخسارة التاسعة لفريق فيردر بريمن الذي فاز في ثلاث مباريات فقط وتعادل في سبعة .