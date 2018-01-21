سيد عبد الحفيظ: خبرات وشخصية الأهلي حسمت المباراة

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء اليوم الأحد عقب نهاية المباراة أعرب الكابتن سيد عبد الحفيظ عن سعادته الكبيرة بالفوز الصعب الذي حققه المارد الأحمر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفوز كان مهماً للغاية نظراً لكونه قد جاء في فترة صعبة للغاية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق مصر المقاصة قدم مباراة كبيرة وخاصة في ظل امتلاكه لاعبين مميزين، مشدداً في الوقت ذاته على أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها فريق الأهلي إضافة إلى شخصيته هي السبب الرئيسي وراء ذلك الانتصار الصعب.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلي أن النجم أحمد فتحي قد تعرض إلى الإصابة في العضلة الأمامية مما دفع الجهاز الفني إلى إخراجه من أرض الملعب، أما عن المهاجم جون أنطوي فقد شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه مهاجم متميز للغاية والجميع يتمنى له التوفيق مع فريق مصر المقاصة.

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