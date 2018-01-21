خالد بيومي يمدح الأهلي بعد الفوز على مصر المقاصة

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خالد بيومي يمدح الأهلي بعد الفوز على مصر المقاصة
خالد بيومي

قام الكابتن خالد بيومي المحلل والناقد الرياضي بالتعليق في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي على الفوز الذي حققه فريق الأهلي، والذي جاء على حساب ضيفه فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام الكابتن خالد بيومي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “أي حد عايز يعرف قوة الأهلي لازم يتفرج على آخر 7 دقائق، أسلوب، تغير خططي، تحرك، سرعة، رغبة، معدل بدني، ضغط، تغييرات مدرب، الأهلي قوي”.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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