عماد سليمان: المقاصة يسير على الطريق الصحيح وقدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي

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قام الكابتن عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بالتعليق في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي على خسارة فريقه، والتي جاءت على يد فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت، أعرب الكابتن عماد سليمان عن رضاه التام عن مستوى فريقه في المباراة أمام فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق مصر المقاصة نجح في تخطي الفترة الصعبة الماضية التي عرفت تراجع مستوى ونتائج الفريق.

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وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن عماد سليمان على أن فريقه قد تأثر بإصابة النجم فوافي، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق قدم مستوى طيب للغاية في بقية دقائق المباراة مؤكداً على أن الأخطاء الدفاعية لفريقه كانت السبب في هدفي فريق الأهلي.

تصريحات الكابتن عماد سليمان بعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

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