البدري: لا يوجد أي عروض لرحيل “معلول” ولن نستغني عن “السعيد”

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نفى المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري وجود أي عروض للنادي لرحيل المدافع التونسي علي معلول خلال المرحلة القادمة، موضحا الي عدم وجود نية للاستغناء عن عبد الله السعيد أحد نسور الهجوم بالنادي الأهلي.

وقد شهدت الفترة الماضية تناول بعض التقارير الإعلامية عن وجود عروض إحتراف للاعب علي معلول خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية .

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وصرح البدري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصه بنتيجة (2-1) في مباراة الجولة الـ 19 للدوري المصري الممتاز بأنه لا يوجد أي عروض للمدافع علي معلول وأن هناك في لجنة الكره توقيتات مناسبة يتم الكشف فيها عن كافة التفاصيل, واجتهادات الصحفيين تسبب له الإرهاق ولا يوجد أي عروض للاعب في الفترة الحالية.

وتابع معلقا على أداء اجايي في المباراه والذي وصفه بالسئ في الشوط الأول، ولكن كان هناك رؤية بأنه سيغير المباراه ويستطيع إحراز الأهداف، وإذا تم استبداله لعانى الفريق بعض الشئ.

وأستكمل البدري “عانى الفريق من سوء الحظ والتوفيق في مباراة مصر المقاصة، وأهدرنا بعض الفرص في الشوط الأول أفضلها ميدو جابر، وخروجنا متأخرين بفارق هدف في الشوط الأول جعلنا نلعب تحت ضغط العودة مجددًا للمباراة والفوز”.

وأضاف البدري” كل مباراة ولها السيناريو الخاص، وعلى أساسه يتم تحديد اللاعبين، كالإستعانة بلاعب أساسي في مباراة وإحتياطي في مباراة أخرى”.

وفي نهاية تصريحاته أشاد البدري بمستوي اللاعبين ولياقتهم البدنية وقدرتهمْ على التسجيل والعودة مرة أخرى للمباراة بل والفوز بها أيضا، وأظهر سعادته بالثنائي إسلام محارب ووليد سليمان, حيث أكد أن وليد سليمان يتفهم جيدا دوره مع الفريق.