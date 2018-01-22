الفراعنة تتفوق على أنجولا وتتصدر المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

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فاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الأنجولي في ثالث مباريات المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالجابون.

وأنهى المنتخب المصري المباراة لصالحه بنتيجة 25-20، وكانت نتيجة الشوط الأول 12-11 لصالح منتخب الفراعنة، وبذلك الفوز يرفع المنتخب المصري لكرة اليد رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الأول في المجموعة الثانية وبنفس رصيد المنتخب الأنجولي الذي يليه في المركز الثاني بمجموع 4 مباريات.

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ويختتمْ منتخب مصر لليد مشواره في دور المجموعات الإثنين القادم ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الرابعة له بالبطولة الإفريقية لكرة اليد بالجابون.