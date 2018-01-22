الفراعنة تتفوق على أنجولا وتتصدر المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

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الفراعنة تتفوق على أنجولا وتتصدر المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

فاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الأنجولي في ثالث مباريات المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالجابون.

وأنهى المنتخب المصري المباراة لصالحه بنتيجة 25-20، وكانت نتيجة الشوط الأول 12-11 لصالح منتخب الفراعنة، وبذلك الفوز يرفع المنتخب المصري لكرة اليد رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الأول في المجموعة الثانية وبنفس رصيد المنتخب الأنجولي الذي يليه في المركز الثاني بمجموع 4 مباريات.

ويختتمْ منتخب مصر لليد مشواره في دور المجموعات الإثنين القادم ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الرابعة له بالبطولة الإفريقية لكرة اليد بالجابون.