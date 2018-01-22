اتحاد الكرة يقترب من الاتفاق رسمياً مع منتخب أوروبي كبير لمواجهة الفراعنة ودياً قبل المونديال

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بات قريباً للغاية من الاتفاق مع منتخب أوروبي كبير، وذلك من أجل مواجهة المنتخب الوطني المصري ودياً قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد اقترب من الاتفاق بشكل رسمي مع الاتحاد الصربي لكرة القدم، وذلك من أجل إقامة مباراة دولية ودية في شهر مايو المقبل تجمع بين منتخب مصر وبين منتخب صربيا على أرض دولة النمسا، وذلك في إطار المعسكر الختامي تحضيراً لمونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن عملية المفاوضات مع الاتحاد التشيلي لكرة القدم قد تعثرت بسبب المطالب المالية للأخير، مما يُحتم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر ضرورة اختيار منتخب آخر لمواجهته من قارة أمريكا الجنوبية قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.