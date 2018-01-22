تعرف على موقف النجم صلاح محسن من عرض أوستريا فيينا النمساوي

Advertisements

كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن موقف النجم الواعد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وذلك بخصوص العرض المقدم له من طرف نادي أوستريا فيينا النمساوي من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم الواعد صلاح محسن قد رفض تماماً فكرة الانتقال إلى نادي أوستريا فيينا النمساوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وإضافة لذلك أيضاً قام بتقديم طلب جديد إلى مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب.

Advertisements

وفي إطار هذا الطلب أكد النجم الواعد صلاح محسن على أنه لن ينتقل إلى أي نادي آخر سوى إلى النادي الأهلي وذلك سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى في الصيف المقبل، علماً بأن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب لم يُمانع انتقال النجم صلاح محسن إلى النادي الأهلي ولكنه اشترط تقديم النادي الأهلي عرضاً رسمياً وليس فقط الاكتفاء بالمفاوضات الشفهية.

إقرأ أيضاً: اتحاد الكرة يقترب من الاتفاق رسمياً مع منتخب أوروبي كبير لمواجهة الفراعنة ودياً قبل المونديال