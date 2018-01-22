بتروجيت يكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجمه محمد رجب

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تحدث الكابتن حمادة أنور مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن حقيقة مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع نادي بتروجيت، وذلك من أجل ضم النجم محمد رجب مهاجم الفريق البترولي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين أكد الكابتن حمادة أنور أن المفاوضات بين الناديين قد بدأت من خلال مكالمة هاتفية بين الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وبين الكابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الحديث تماماً حتى الآن عن الأمور المالية التي تخص الصفقة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حمادة أنور إلى أن نادي الزمالك عرض انتقال كلاً من الثنائي خالد قمر ويوسف أوباما إلى صفوف نادي بتروجيت في مقابل انتقال المهاجم محمد رجب إلى صفوف نادي الزمالك، مشدداً في ختام حديثه على أن نادي بتروجيت يُفكر جدياً في تغيير ذلك العرض وطلب المهاجم بنجامين أتشيمبونج فقط مقابل رحيل المهاجم محمد رجب.

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