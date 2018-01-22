الشناوي: علاقتي باكرامي رائعة وحلمي هو اللعب في المونديال

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تحدث النجم الواعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن العديد من الأمور التي تخصه على المستوى الشخصي، وخاصة حول أهدافه القادمة مع النادي الأهلي إضافة إلى علاقته مع زملائه في مركز حراسة المرمى.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين أكد النجم محمد الشناوي أن كامل تركيزه منصب مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، وذلك حتى يكون في أفضل حالاته في كل المباريات القادمة التي يخوضها الفريق في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر على مستوى جميع المسابقات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم محمد الشناوي على عدم حدوث أي اتصال بينه وبين الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري في الآونة الأخيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سوف يواصل العمل باجتهاد طوال الفترة القادمة حتي يُحقق حلمه وهو المشاركة رفقة منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن علاقته بكل زملائه في مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي جيدة وأكثر من رائعة، وذلك سواء مع الحارس شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم وحتى مسعد عوض في فترة سابقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجميع تعود داخل النادي الأهلي أن من لا يُشارك يُساند من يلعب على أرض الملعب والمهم هو حصد الألقاب.

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