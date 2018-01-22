لجنة الكرة تحسم اليوم موقف نجمين من الأهلي قبل أيام قليلة من غلق أبواب الميركاتو

Advertisements

كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سوف تحسم اليوم موقف نجمين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخصوص رحيل كلاً منهما عن صفوف القلعة الحمراء قبل غلق أبواب الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس قطاع لجنة الكرة بالنادي الأهلي وأيضاً رئيس النادي الأهلي حالياً، سوف يقوم بعقد جلسة خاصة وحاسمة اليوم الإثنين مع كلاً من الثنائي عمرو بركات إضافة إلى النجم الجنوب أفريقي باكا.

Advertisements

ويأتي ذلك من أجل حسم موقف كلاً منهما من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية، وخاصة بعد ما أعطى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري الضوء الأخضر لكلاً من النجمين من أجل الرحيل عن صفوف المارد الأحمر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات.

إقرأ أيضاً: الشناوي: علاقتي باكرامي جيدة وحلمي هو اللعب في المونديال