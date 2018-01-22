الأهلي يتسلم 81 ألف جنيه إسترليني نظير رعاية النني

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الأهلي يتسلم 81 ألف جنيه إسترليني نظير رعاية النني

تسلمت لجنة الكرة بالنادي الأهلي حق الرعاية الخاص بناشئ الأهلي السابق محمد النني الذي يلعب حاليًا في نادي الأرسنال في الدوري الإنجليزي, وتسلم النادي 81 ألف جنيه إسترليني نظير رعاية النني.

وكان محمد النني ناشئا في النادي الأهلي قبل إنتقاله لنادي ذئاب الجبل (المقاولون العرب) ولعب في الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

ثم إنتقل النني بعد ذلك ليخوض تجربته الاحترافية في نادي بازل السويسري عام 2012، قبل انتقاله لأرسنال الإنجليزي في يناير 2016، ولعب النني صاحب الـ25 عاما 18 مباراة مع الأرسنال في هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا في بطولة الدوري الأوروبي.