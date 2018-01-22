الأهلي يقترب من التعاقد رسمياً مع مدافع من دوري المظاليم

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات على مشارف التعاقد رسمياً مع مدافع من دوري المظاليم، وذلك في ثالث صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اقترب من التعاقد مع النجم الواعد محمد عبد الغني مدافع فريق إف سي مصر، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي في إطار سعي مجلس الإدارة إلى تدعيم صفوف الفريق من الناحية الدفاعية بناءً على طلب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.
كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي إف سي مصر لم يُعارض تماماً رحيل لاعبه محمد عبد الغني إلي صفوف القلعة الحمراء ويبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية المتعلقة بالصفقة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة.
إقرأ أيضاً: لجنة الكرة تحسم اليوم موقف نجمين من الأهلي قبل غلق أبواب الميركاتو بأيام قليلة
التعليقات