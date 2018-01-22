تعرف على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام سوانزي سيتي

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اختتم فريق ليفربول تحضيراته في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق سوانزي سيتي في مساء اليوم الإثنين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لفريق ليفربول، وخاصة من أجل تأكيد قوته في الموسم الحالي في ظل صراعه على مقعد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام سوانزي سيتي

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / ألبيرتو مورينو

خط الوسط: إيمري كان / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

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