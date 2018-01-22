موعد مباراة ليفربول وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 22/2/2018 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق سوانزي سيتي نظيره العريق فريق ليفربول في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي على أرضية ملعب الحرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وسوانزي سيتي

سوف تُقام مباراة ليفربول وسوانزي سيتي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسوانزي سيتي

سوف تكون مباراة ليفربول وسوانزي سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على القمر الصناعي نايل سات، فيما سوف تكون قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة هي القناة الناقلة للمباراة بينما سوف يكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام سوانزي سيتي

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / ألبيرتو مورينو

خط الوسط: إيمري كان / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

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