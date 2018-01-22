محمد صلاح يقترب من تحقيق انجاز جديد مع ليفربول بعد مباراة سوانزي سيتي اليوم

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كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، قد بات على مشارف تحقيق انجاز تاريخي جديد مع نادي ليفربول وذلك عقب مشاركته في مباراة اليوم أمام سوانزي سيتي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الفرعون المصري والنجم محمد صلاح قد أصبح على بُعد هدفين فقط لا غير من الوصول إلى الهدف رقم 20 له مع فريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو الإنجاز الذي لم ينجح في تحقيقه في موسم واحد سوى روبي فولر في مناسبتين ولويس سواريز في مناسبتين إضافة إلى فيرناندو توريس ودانييل ستوريدج في مناسبة واحدة.

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وبذلك يؤكد الفرعون المصري محمد صلاح يوماً بعد يوم أنه بات أحد أساطير نادي ليفربول، ويبقى فقط عليه مواصلة العمل حتى يُضيف الألقاب إلى خزائن النادي العريق، علماً بأن النجم محمد صلاح قد سجل حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ثمانية عشر هدفاً.

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