تعرف على موقف النجم أحمد فتحي من مباراة الأهلي القادمة أمام الرجاء

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أثارت إصابة النجم المخضرم أحمد فتحي في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي القلق بين جماهير النادي الأهلي، وذلك نظراً لحاجة فريق الأهلي الماسة لخدماته في الفترة المقبلة التي ينتظر فيها فريق الأهلي العديد من التحديات الصعبة.

حيث تعرض النجم المخضرم أحمد فتحي إلى الإصابة في مباراة فريقه يوم أمس الأحد أمام ضيفه فريق مصر المقاصة، وذلك حينما شعر ببعض الألم في العضلة الأمامية قبل نهاية شوط المباراة الأول مما دفع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري إلى استبداله بشكل سريع.

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وعلى هامش مران فريق الأهلي اليوم سوف يخضع النجم أحمد فتحي إلى الفحوصات الطبية اللازمة رفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، وذلك من أجل تحديد مدى حجم إصابته وأيضاً تحديد موقفه من المباراة القادمة لفريق الأهلي أمام مضيفه فريق الرجاء في يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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