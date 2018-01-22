طارق سليمان: الشناوي قادر على قيادة منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل

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تحدث الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي عن النجم محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، وخاصة عن تألقه بشكل ملفت في الآونة الأخيرة مما جعله حارس المرمى الأساسي لفريق الأهلي.

فمن خلال تصريحاته اليوم الإثنين عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد الكابتن طارق سليمان أن النجم محمد الشناوي لديه شخصية قوية للغاية والتي تُساعده بدورها على تحمل أي نوع من أنواع الضغوطات، وهو الأمر الذي جعله يظهر بمستوى مميز للغاية في الفترة الماضية مما جعل أيضاً الجهاز الفني لفريق الأهلي يثق فيه بشكل كامل في جميع المباريات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن طارق سليمان على أن الشخصية القوية التي يمتلكها النجم محمد الشناوي تؤهله إلى قيادة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل على الرغم من صغر سنه.

كما أشار أيضاً في ختام تصريحاته إلى أن النجم محمد الشناوي كان يعلم جيداً منذ اليوم الأول له في النادي الأهلي أنه سوف يجد منافسة شرسة في مركز حراسة المرمى ولكنه لم يكترث لذلك الأمر تماماً.

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