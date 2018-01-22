مرتضى منصور يؤكد رغبة نادي الزمالك في إنهاء إعارة مهاجمه المعار إلى طنطا

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الاثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قد استقر على إنهاء إعارة مهاجم نادي الزمالك والمعار منذ الصيف الماضي إلى صفوف نادي طنطا.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أرسل خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة نادي طنطا، وذلك من أجل إنهاء عقد الإعارة للنجم مصطفى محمد لاعب فريق طنطا، وذلك حتى يعود من جديد إلى بيته نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

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هذا وتأتي هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إضافة إلى التألق الملفت للنجم مصطفى محمد مع فريق طنطا طوال الدور الأول من عمر الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولعل أبرز دليل على ذلك أنه قد نجح في تسجيل ستة أهداف رفقة فريق طنطا، ويبقى الآن الأمر المهم هو موافقة مجلس إدارة نادي طنطا على طلب نادي الزمالك مع العلم بأن مجلس إدارة نادي طنطا لن يكون مجبراً على ذلك الأمر.

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