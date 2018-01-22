ميدو يُهاجم اتحاد الكرة بعد مؤتمر دعم السيسي

Advertisements

قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بمهاجمة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي، وذلك على خلفية تنظيم الاتحاد المصري لكرة القدم في يوم أمس الأحد لمؤتمر داخل مقر الاتحاد من أجل دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “ليس من حق اتحاد الكرة أن يُعلن مساندته لأي مرشح رئاسي بشكل رسمي، وليس من حق أي رئيس نادي أن يُعلن مساندته لأي مرشح رئاسي بشكل رسمي”.

Advertisements

كما أضاف أيضاً: “أتعجب من أفعال من من يدعون علمهم بقوانين الفيفا ويفعلون عكسها !، قوانين الفيفا واضحة وصريحة، حيث تمنع أي نادي أو اتحاد محلي باستخدام سلطته لأي توجهات سياسية حتى ولو بالإشارة”.

إقرأ أيضاً: مرتضى منصور يؤكد رغبة نادي الزمالك في إنهاء إعارة مهاجمه المعار إلى طنطا